Croazia-Spagna 3-5, le pagelle: Morata mette il sigillo. Deludono Rebic e Brozovic

CROAZIA

Livakovic 5,5: Non può certo prendersi la colpa dei 5 gol subiti anche perché non commette nessun errore vistoso. Ma sono sempre 5 gol.

Juranovic 5,5: Dalla sua parte gli spagnoli attaccano con maggiore continuità e non ha il passo per attaccare. (Dal 74' Brekalo 5,5: Viene schierato terzino e dà vivacità sulla destra. Grave il mancato intervento su Morata che permette allo juventino di segnare un gol pesantissimo).

Caleta Car 5: Si batte con grande forza e fisicità, ma su Morata spesso gioca con affanno.

Vida 6: La solita esperienza internazionale. Anche per gli spagnoli è difficile incrociare i tacchetti con il difensore del Besiktas. Non molla mai, nemmeno dopo 120 minuti.

Gvardiol 5: Che sia uno dei migliori prospetti europei nel suo ruolo è chiaro a tutti, ma l'errore sul gol di Ferran Torres, all'Europeo, è imperdonabile.

Modric 6,5: Impossibile levargli la palla dai piedi quando ne è in possesso. Viaggia a una velocità mentale troppo rapida anche per i compagni. La guida assoluta di questa squadra. (Dal 114' Ivanusec S.V.).

Brozovic 5,5: Pronti via e fa capire subito agli spagnoli che dalle sue parti non si scherza. Furbo nei falli ma poco nel gioco con la squadra che subisce molto il gioco della Spagna. Non sale mai in cattedra. (Dal 79' Budimir 5: Sbaglia un gol che avrebbe potuto riaprire la gara nel corso dei supplementari. Un errore pesante).

Kovacic 6: Dovrebbe essere l'altro faro della manovra ma si accende troppo a intermittenza. Diventa invisibile col passare dei minuti.

Vlasic 5,5: Il più pericoloso in attacco e anche il più vivo nel primo tempo. Nella ripresa si vede pochissimo. (Dal 79' Pasalic 7: Si fa trovare pronto nel solito inserimento. Grande gol che permette alla Croazia di andare ai supplementari).

Petkovic 5: Difficile fare a sportellate mentre gli avversari palleggiano senza sosta. Non la vede mai. (Dal 45' Kramaric 6,5: Dà maggiore peso all'attacco, entra in tutte le azioni principali).

Rebic 5,5: Quando taglia verso l'area, la difesa spagnola balla. Il problema è che lo fa una volta ogni tanto e alla Croazia non basta. (Dal 67' Orsic 7,5: Entra e cambia l'esito del match. Un assist e un gol, peccato per i tempi supplementari e quel tiro che non è sceso abbastanza).

Dalic 6,5: È già entrato nel cuore dei tifosi croati con la finale dei mondiali, ci rimarrà anche dopo questa sfida clamorosa. I cambi funzionano, ha la sfortuna di non trovare il gol del 4-3 nel corso del primo tempo supplementare. Ma la sua Croazia è una realtà, pur essendo uno dei paesi più piccoli a partecipare all'Europeo.

SPAGNA

Simon 5,5 - L'errore sul primo gol della Croazia è davvero clamoroso. Gli va bene che i suoi compagni ribaltano la partita o stanotte avrebbe faticato a dormire. Nei supplementari parata clamorosa su Kramaric, che sicuramente poteva calciare meglio ma lui è attento e reattivo.

Azpilicueta 6,5 - Difende, spinge e si toglie il lusso del primo gol con la Spagna in un ottavo di finale di un Europeo. Dopo la Champions con il Chelsea continua il suo momento d'oro.

Garcia 6,5 - Sempre positivo in fase di costruzione. Partita quasi perfetta. (dal 72' P. Torres 6 - Entra e trova un grande assist per il tris di Ferran Torres. Da rivedere nel finale dei tempi regolamentari dove si fa travolgere dall'1-2 croato)

Laporte 6,5 - Non concede nulla agli avanti croati ed è sempre preciso in fase di costruzione come il compagno. Escluso il finale dei tempi regolamentari, dove stacca la spina come i compagni, partita ottima.

Gayà 6,5 - Buona propensione offensiva. Tanti cross anche se non sempre precisi. Ripaga abbastanza la fiducia di Luis Enrique. (dal 78' Alba 5,5. - Non entra al meglio e non riesce a essere incisivo in fase difensiva)

Pedri 6,5 - Si accende a tratti. Sbaglia davvero pochissimi passaggi anche se non sempre rischia la giocata decisiva. La Uefa assegna a lui l'autogol sul pasticcio di Unai Simon ma non ha davvero nessuna colpa.

Busquets 6,5 - Tutti i palloni passano da lui. Quando è in campo la Spagna è un'altra squadra. Esce sfinito dopo un tempo supplementare(dal 102' Rodri s.v.)

Koke 6,5 - Ci prova almeno 3-4 volte ma non trova mai il bersaglio. Tanta corsa e inserimenti ma gli manca sempre l'ultimo guizzo. (dal 78' F. Ruiz 6 - Con il suo ingresso la Spagna va in letargo. Lui non ha grandi colpe ma i supplementari trovati dalla Croazia, per fortuna poi vinti dalle furie rosse, sono quasi una beffa)

Sarabia 6,5 - Segna il gol dell'1-1 ed è sempre pericoloso quando riceve palla. Poco preciso però nell'ultimo passaggio. (dal 72' Olmo 6,5 - Nei 20 minuti dei tempi regolamentari concessigli pare essere in vacanza ma poi nel primo tempo supplementare è decisivo con due assist. Ne finale anche un palo con un bel sinistro a giro).

Morata 7 - Si muove tanto e fa un buon lavoro di supporto. Un suo gran gol di sinistro rilancia la Spagna nei supplementari e da una sua sponda nasce anche l'azione del quinto gol. Oggi abbiamo capito perché Luis Enrique lo difende sempre a spada tratta.

F. Torres 7 - Gioca una buona partita. Dal suo piede partono tanti cross, uno dei quali è un assist perfetto per il gol di Azpilicueta. Nel finale cala il tris con una furbata a sorprendere la difesa della Croazia. (dall'88' Oyarzabal 6 - Entra e la Croazia pareggia. Al primo pallone giocabile, nei supplementari, trova il 5-3 che chiude la partita)

All. Luis Enrique 6,5 - La Spagna domina in lungo e in largo. Lui sorprende sempre e oggi lascia fuori Moreno e Jordi Alba ma le scelte gli danno ragione vista l'ottima prestazione di Gayà e i gol di Sarabia e Ferran Torres. Tutto perfetto almeno fino agli ultimi 10 minuti regolamentari. In quel momento arrivano due gol croati che minano le sue certezze ma nei tempi supplementari Olmo e Morata confezionano un gol e poi con Oyarzabal anche un altro e lì si capisce perché ha sempre difeso a spada tratta tutte le sue scelte.