Crotone-Benevento, le formazioni ufficiali: Stroppa con Simy-Riviere, Inzaghi sorprende

Crotone e Benevento scendono in campo alle ore 15 allo stadio Scida per l'incontro in programma nella 18^ giornata di Serie A. Rese note le formazioni ufficiali: Stroppa, per provare a risollevare le sorti dei calabresi, sceglie il tandem pesante in attacco, schierando contemporaneamente Simy e Riviere, con l'arretramento conseguente di Messias a centrocampo. Rispoli sulla fascia destra, con Pereira che dunque viene adattato sul lato opposto. In casa Benevento, mister Inzaghi sorprende un po' e si presenta con uno schieramento povero di difensori di ruolo, e l'adattamento nei quattro dietro di uno tra Improta e Dabo (più il primo). Davanti c'è Insigne con Sau dietro Lapadula. Ecco gli undici di Crotone-Benevento:

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Rispoli, Messias, Zanellato, Vulic, Pereira; Simy, Riviere.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Ionita, Dabo; Insigne Sau; Lapadula.

Allenatore: Filippo Inzaghi.