Crotone, Cosmi: "Non ho mai vinto a Napoli. Affidiamoci alla nostra convinzione"

Il tecnico del Crotone Serse Cosmi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino del prossimo match di campionato contro il Napoli soffermandosi anche sul successo del Benevento a Torino contro la Juve: "Il Benevento non è stata l'unica squadra nella storia a fare questa impresa. Anche a me è capitato di vincere, da allenatore, su tutti i campi d'Italia. Tranne che a Napoli: voglio essere scaramantico al contrario per una volta. Il Benevento ha dato un segnale: per vincere contro le big devono unirsi tanti fattori. Primo: che chi affronti non giochi una grande partita. Secondo: che tu la faccia questa grande gara dal punto di vista tecnico-tattico. Terzo: che gli episodi siano dalla tua parte. Posso solo affidarmi alla nostra convinzione: non dobbiamo essere stupidi a non capire il valore del Napoli, ma anche altrettanto stupidi a rinunciare a tutto quello che potremo mettere in campo".