Crotone-Genoa, le formazioni ufficiali: subito Di Carmine, Ballardini conferma l'11 di domenica

vedi letture

Scontro salvezza importante allo "Scida". Alle 15 Crotone e Genoa si sfideranno per la prima giornata del girone di ritorno. Giovanni Stroppa schiera il neo acquisto Di Carmine subito dal primo minuto al fianco di Simy con Pereira e Reca esterni. In difesa Magallan, Marrone e Golemic proteggeranno la porta di Cordaz mentre in mezzo al campo spazio a Zanellato e Benali con Messias arretrato sulla linea delle mezzali ma con licenza di offendere. Copia-incolla della formazione scesa in campo contro il Cagliari per Davide Ballardini. Il tecnico rossoblu conferma il pacchetto arretrato a protezione della porta di Perin formato da Masiello, Radovanovic e Criscito. In cabina di regia c’è Badelj con Strootman e Zajc mezzali e Zappacosta e Czyborra esterni. In avanti spazio a Destro e Shomurodov.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Messias, Zanellato, Benali, Reca; Simy, Di Carmine.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Destro.