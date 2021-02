Crotone, il ds Ursino: "Giochiamo contro la squadra più forte del campionato"

vedi letture

Il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juventus: "Per noi ogni partita è importante, giochiamo contro la squadra più forte del campionato, cercheremo di fare l’impresa".

Vedremo la difesa a quattro?

"Sarà così, il mister ha optato per questa scelta. Non l’ho obbligato io (ride, ndr). La formazione la so quando arrivo al campo, non sono mai entrato nelle scelte degli allenatori".

È vero che voleva Pirlo?

"Era un’idea, quando era andato all’under 23 della Juve. Era un’opzione, per noi era un profilo importante. Avevamo già parlato col presidente, per noi andava bene. Ma siamo contentissimi del nostro allenatore. Per me è un predestinato, diventerà ancora più grande dopo quest’anno d’esperienza".