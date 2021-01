Crotone, Simy: "Siamo ultimi, pensiamo a fare punti noi e non alla Fiorentina"

Nwankwo Simy, attaccante del Crotone, parla così a DAZN prima della partita in casa della Fiorentina: "Dobbiamo pensare a noi e non a loro, siamo ultimi in classifica e dobbiamo fare più punti possibili. Proveremo a mettere in difficoltà la Fiorentina fin dall'inizio".