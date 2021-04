Crotone, stagione deludente di Luperto? Cosmi: "Non è l'unico... Col Parma non ci sarà"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia del match contro il Parma, l'allenatore del Crotone Serse Cosmi ha così risposto alla domanda relativa alla deludente stagione di Sebastiano Luperto, difensore arrivato in prestito dal Napoli la scorsa estate: "Io faccio fatica a parlare dei singoli. Di fronte a un'annata così trovare uno-due-tre capri espiatori sarebbe scorretto. Non mi va di parlare dei singoli, sicuramente da lui e da altri ci si aspettava qualcosa di più. Ma non solo da lui, mi aspettavo qualcosa in più anche da altri. Poi ogni errore che commette viene pagato in maniera pesante. Comunque, se il problema è lui vi anticipo che domani non gioca... Ma mi sembra che con l'Udinese fosse assente comunque eh. Si può sbagliare, da lui ci si aspettava qualcosa in più, ma non è l'unica delusione, è eventualmente in buona compagnia".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Serse Cosmi.