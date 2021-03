Crotone-Torino 1-1 al 45': al gol di Simy risponde Mandragora

Si è da poco concluso il primo tempo di Crotone-Torino. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 1-1: al gol di Simy ha risposto Mandragora.

Le scelte iniziali - Tante assenze in casa Torino, che torna a giocare dopo aver saltato i match con Sassuolo e Lazio. Mister Nicola è costretto a rinunciare a bomber Bellotti: al suo posto in attacco c'è Bonazzoli in coppia con Zaza. Nel Crotone c'è Simy dal primo minuto in attacco, mentre a centrocampo si rivede Molina.

Primo squillo di Messias - Al minuto numero 22 Zaza perde una brutta palla che scatena il contropiede del Crotone. Messias palla al piede si allarga e calcia in porta. Bravo Sirigu a mettere in angolo nonostante la deviazione di Rodriguez.

Simy sblocca dal dischetto - Poco prima della mezz'ora, il Crotone passa in vantaggio. Ansaldi tocca di mano in area e l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Simy che spiazza Sirigu e segna il suo nono gol in campionato.

Ounas si divora il raddoppio - Il Crotone ha una grande opportunità per raddoppiare, ma Ounas spreca tutto. Simy innesca il contropiede, Ounas parte palla al piede ma invece di servire Messias, calcia dal limite e spara altissimo. Furioso Cosmi in panchina.

Che occasione per Lyanco! - A pochi minuti dalla fine del primo tempo, Lyanco ha una colossale occasione per pareggiare. Sugli sviluppo di un corner, il difensore del Toro stacca solo in area di rigore ma non riesce a prendere lo specchio della porta.

Mandragora trova il pari all'ultimo minuto - A pochi secondi dalla fine del primo tempo, il Torino trova la rete del pari. Tiro cross di Ansaldi, Mandragora, al posto giusto, riesce a deviare la palla in rete.