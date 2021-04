Crotone-Udinese, le formazioni ufficiali: out Llorente, Gotti sceglie la coppia Okaka-Nestorovski

Non se la passano molto bene Crotone e Udinese, anche se vivono due situazioni di classifica molto differenti: calabresi reduci da quattro sconfitte di fila e ultimi, i bianconeri invece hanno ottenuto un solo punto nelle ultime quattro gare ma sono dodicesimi a +11 sulla zona retrocessione. A caccia di un successo che manca da un mese e mezzo sia per l'una che per l'altra squadra, sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida valevole per il trentunesimo turno di Serie A.

Serse Cosmi ritrova Pedro Pereira dopo aver scontato il turno di squalifica e riparte dal 3-5-2 senza regalare grosse sorprese. In difesa Cuomo vince il ballottaggio con Luperto per il posto accanto a Djidji e Golemic. Messias in mediana con Petriccione e Molina, Pedro Pereira e Reca sugli esterni. Davanti confermato Ounas di fianco a Simy.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pedro Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Magallan, Cigarini, Luperto, Rojas, Zanellato, Rispoli, Di Carmine, Vulic, Henrique, Riviere.

Allenatore: Cosmi

Luca Gotti ha la squadra quasi al completo, eccezion fatta per i lungodegenti Pussetto e Deulofeu. In difesa out Becao, rientra Nuytinck in difesa dopo aver smaltito un fastidio ai flessori e con lui spazio a Bonifazi e Samir. Sulle fasce presenti i titolari Nahuel Molina e Stryger Larsen. Pereyra torna a centrocampo con Walace e de Paul, ma è in attacco che ci sono le più grosse novità: in panchina sia Llorente che Forestieri, a cui viene preferita la coppia Okaka-Nestorovski.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Okaka, Nestorovski. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Makengo, Braaf, Arslan, Micin, Llorente, Forestieri, Becao, De Maio, Zeegelaar.

Allenatore: Gotti