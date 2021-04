Crotone-Udinese nel segno dei leader: doppio de Paul batte Simy e chiude la pratica salvezza

Dopo quattro partite in cui aveva ottenuto un solo punto, l'Udinese torna alla vittoria a Crotone e chiude la pratica salvezza, trascinata dal suo calciatore migliore: Rodrigo de Paul. Una doppietta del centrocampista argentino regala i tre punti a Luca Gotti e condanna difatti Serse Cosmi - a cui non basta il solito Simy - ad una retrocessione quasi aritmetica. L'Udinese sale a quota 36 punti in classifica, addirittura +12 sulla zona rossa, mentre il Crotone è sempre più ultimo a sette gare dalla fine del campionato.

Le scelte di Cosmi. Cosmi ritrova Pedro Pereira dopo aver scontato il turno di squalifica e riparte dal 3-5-2 senza regalare grosse sorprese. In difesa Cuomo vince il ballottaggio con Luperto per il posto accanto a Djidji e Golemic. Messias in mediana con Petriccione e Molina, Pedro Pereira e Reca sugli esterni. Davanti confermato Ounas di fianco a Simy.

Le scelte di Gotti. Gotti ha la squadra quasi al completo, eccezion fatta per i lungodegenti Pussetto e Deulofeu. In difesa out Becao, rientra Nuytinck in difesa dopo aver smaltito un fastidio ai flessori e con lui spazio a Bonifazi e Samir. Sulle fasce presenti i titolari Nahuel Molina e Stryger Larsen. Pereyra torna a centrocampo con Walace e de Paul, ma è in attacco che ci sono le più grosse novità: in panchina sia Llorente che Forestieri, a cui viene preferita la coppia Okaka-Nestorovski.

Si parte col freno a mano. I ritmi in avvio sono tutt'altro che alti, ma la prima occasione capita dopo meno di cinque minuti sulla testa di Salvatore Molina su assist di Messias: blocca Musso. Altri tentativi arrivano da Ounas e de Paul, da un lato e dall'altro, senza però impensierire il portiere avversario. La partita è piuttosto spezzettata, caratterizzata da tanti falli e una battaglia a centrocampo continua. Ma di palle gol vere non se ne vedono.

Si sveglia l'Udinese. La prima frazione di gioco può essere divisa in due parti. Nella prima metà meglio il Crotone, poi l'Udinese ritrova le distanze, alza il baricentro e accorcia su difesa e centrocampo avversario. E' di Pereyra la prima occasione, ma il suo destro da fuori area sibila a lato di un soffio a dieci minuti dalla fine. Poco dopo, a cinque minuti dalla fine del primo tempo, è de Paul a sbloccare il risultato: destro a giro su assist di Nestorovski e 1-0 Udinese allo Scida. E' l'ultima emozione del primo tempo, il duplice fischio dell'arbitro Massimi manda le squadre negli spogliatoi.

Implacabile Simy. Come il primo tempo, anche il secondo parte col freno a mano. L'Udinese si concentra più sulla gestione, il Crotone non riesce a ripartire e per venti minuti abbondanti non ci sono grosse emozioni allo Scida. Poi, però, al 67' l'arbitro Massimi fischia un calcio di rigore per i rossoblù a causa di un tocco di mano di Nahuel Molina. Dal dischetto, come al solito, va Simy. E, ancora come al solito, non sbaglia: Musso spiazzato, fanno 17 in campionato.

De Paul trascinatore. Il pareggio resiste soltanto per sette minuti. Ad un quarto d'ora dalla fine, infatti, l'Udinese torna avanti ancora grazie ai suoi calciatori migliori: cross di Pereyra, controllo incantevole, slalom e finalizzazione perfetta di de Paul. Ma il 2-1 non dà certezza di tre punti e il Crotone ci crede. Simy, sempre lui, colpisce un palo a due minuti dalla fine. Al 90' de Paul, invece, entra duramente su Molina e viene espulso. L'Udinese soffre in dieci uomini, ma il Crotone non ce la fa. Finisce 2-1 allo Scida: salvezza in tasca per l'Udinese, retrocessione quasi aritmetica per il Crotone.