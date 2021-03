Crotoni, Cosmi torna in A ma perde subito 5-1 con l'Atalanta: "Dura senza sette titolari"

Prima in panchina al Crotone per Serse Cosmi ma subito ko per 5-1. Queste le sue prime parole a Sky Sport. "Sul valore dell'Atalanta non ci sono dubbi. Era una gara dove c'erano punti ma ovviamente volevo capire quello che questa squadra ha dentro tatticamente e tatticamente ma soprattutto a livello psicologico. Al di là dello strapotere dell'Atalanta, ho capito che non puoi giocare certe gare senza sette giocatori importanti. Spero di ritrovare Benali ma mancavano Vulic, Di Carmine, Ounas, Molina, tutti titolari".

