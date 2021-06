Da Gabriel Jesus a Vlahovic e Icardi: Juve, quanti possibili duelli con Tottenham di Paratici

vedi letture

Nelle prossime settimane, scrive Tuttosport, Juventus e Tottenham potrebbero scontrarsi su diversi obiettivi di mercato ed in particolar modo sul centravanti. La Juventus continua a convivere col dubbio Cristiano Ronaldo, il Tottenham di Paratici con la difficile permanenza di Harry Kane. Per questo, racconta il quotidiano, in caso di addio di entrambi alle rispettive squadra il primo "duello" potrebbe esserci su Gabriel Jesus del Manchester City. Un altro nome che piace ad entrambe è Dusan Vlahovic della Fiorentina, ma non è da escludere una sfida a colpi di milioni anche per Mauro Icardi, Arek Milik e Andrea Belotti, su cui comunque resta forte la Roma.