Da Lisbona a Istanbul, dal PSG al Chelsea: seconda finale consecutiva per Thiago Silva

Come Thomas Tuchel, anche Thiago Silva si giocava il titolo di campione d'Europa lo scorso 23 agosto col Paris Saint-Germain, nella finale giocata contro il Bayern. Per il brasiliano, dal 2012 al 2020 pilastro difensivo e capitano dei francesi, quella è stata l'ultima partita col PSG. Si concludeva dopo 315 partite la sua avventura, vincente in patria ma chiusa a mani vuote fuori dai confini. L'ex Milan avrà il 29 maggio l'occasione di rifarsi al suo primo anno al Chelsea. Arrivato a parametro zero, nonostante la concorrenza e le 36 primavere il suo status di titolare non è mai stato messo in dubbio e solo gli infortuni lo hanno tenuto fuori. È tornato in tempo per la fase decisiva della stagione e anche questa sera contro il Real Madrid ha sfornato un'ottima prestazione. E ora il calcio gli ha dato una nuova occasione per alzare il titolo più prestigioso.