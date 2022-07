Dall'Inghilterra: c'è già un accordo Chelsea-Inter per il rinnovo del prestito di Lukaku

Stando al Daily Mail di oggi, ci sarebbe già un accordo tra Chelsea e Inter per un secondo anno di prestito in Italia per il centravanti Romelu Lukaku: dopo il ritorno in Premier il belga ha manifestato in più occasioni tutta la propria insoddisfazione e la voglia di tornare nerazzurro, finendo poi per essere accontentato dal club nonostante un investimento estivo molto oneroso da parte dei londinesi. E proprio a causa di motivi economici, nello specifico un ingaggio molto elevato, il Chelsea avrebbe già dato l'ok per una seconda stagione in prestito ai vicecampioni d'Italia.