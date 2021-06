Dalla Spagna: l'Atletico punta Dybala. Saul potrebbe essere moneta di scambio

L'Atletico Madrid punta Paulo Dybala per rinforzare l'attacco. Lo scrive il Mundo Deportivo, che racconta come la Joya sia uno dei nomi maggiormente seguiti dai colchoneros, con Diego Simeone che apprezza molto le caratteristiche del numero 10 della Juventus. Portare in Spagna Dybala però non sarà per niente facile: l'argentino è un pupillo di Massimiliano Allegri, che avrebbe chiesto al club di non cederlo. L'Atletico, dunque, ragiona sulle opportunità, e sarebbe disposto a mettere sul piatto anche il cartellino di Saul per abbassare il prezzo dell'ex Palermo.