De Ligt non spaventa la Juve. La gestione verso Lazio e Porto con gli altri rientri

La Juventus tira un sospiro di sollievo particolarmente profondo. In una situazione di difficile gestione delle energie, considerate le numerose assenze che stanno tartassando la rosa bianconera ormai da qualche settimana, gli esami strumentali svolti nella giornata di ieri da Matthijs de Ligt presso il J|Medical hanno scongiurato alcun tipo di lesione al polpaccio dopo lo stop precauzionale nel riscaldamento della sfida, poi vinta dalla Vecchia Signora, con lo Spezia. Le sensazioni positive nell’immediato post gara di Andrea Pirlo sono state dunque confermate anche dai test svolti dal difensore centrale olandese per comprendere il reale stato della problematica accusata nel corso della sfida contro il Verona, non totalmente smaltita nei giorni successivi, e ripresentatasi sotto forma di indurimento al polpaccio a pochi minuti dall’incontro con i liguri.

OTTIMISMO DE LIGT, MA PIRLO NE ASPETTA ALTRI - E l’ottimismo pervade l’ambiente bianconero sul fronte De Ligt in vista degli imminenti cruciali impegni contro Lazio prima e Porto poi, tutto nel giro di soli quattro giorni. L’ex Ajax stringerà i denti e ci sarà in entrambe le sfide, il minutaggio però dipenderà anche dai rientri di due dei tre assenti del reparto difensivo bianconero. “Spero di riavere qualche giocatore a disposizione, qualcuno sta riprendendo a correre e spero che nei prossimi giorni possa tornare a lavorare in gruppo”, così Andrea Pirlo nel post Spezia sui giocatori che sono mancati nelle ultime settimane e pronti a ritornare in pista. I più vicini sono Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado che testeranno la loro condizione fra oggi e domani per capire se potranno essere della partita (quasi certo il colombiano, buone probabilità per l’italiano) sabato sera. Punta invece direttamente l’ottavo di finale di ritorno il capitano bianconero Giorgio Chiellini. Con il rientro di uno degli assenti De Ligt potrebbe essere risparmiato in chiave europea, altrimenti, a meno che Pirlo non decida di riproporre anche contro la squadra di Simone Inzaghi il quartetto Danilo, Demiral, Alex Sandro, Bernardeschi, il centrale olandese partirà dal primo minuto.