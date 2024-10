De Vrij in scadenza lancia un messaggio all'Inter: "Fosse per me, resterei ancora"

Stefan de Vrij, difensore dell'Olanda e dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il pareggio per 1-1 contro l'Ungheria, parlando della gara di Nations League: "Non è stata facile contro l'Ungheria. Loro si sono chiusi, abbiamo avuto tanto possesso con loro che speravano di farci male in contropiede e ci sono anche riusciti nel primo tempo in una delle rare occasioni in cui ne hanno avuto l'opportunità. Abbiamo faticato a trovare gli spazi nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo creato di più e anche in dieci uomini abbiamo mantenuto alta la fiducia riuscendo a pareggiare. Ora con la Germania sarà un'altra bella partita, una bella sfida per noi".

Impossibile non parlare anche di Inter, visto che alla ripresa i nerazzurri sfideranno Roma, Young Boys e Juventus: "Bisogna pensare una partita alla volta, senza guardare troppo avanti. Quindi ora penso alla Germania".

Qual è la rivale più pericolosa per lo Scudetto?

"Non mi piace parlare in questi termini, vedo tante squadre rafforzate. Noi guardiamo a noi stessi e pensiamo a vincere tutte le partite. L'obiettivo resta quello di vincere il campionato. E anche in Champions guardiamo passo passo.

Cosa farà in futuro?

"Fosse per me, resterei ancora all'Inter. Ma con calma: mi concentro su questa stagione e poi si vedrà".