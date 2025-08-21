De Winter: "Con Allegri ho passato i miei primi momenti tra i professionisti. Un piacere ritrovarlo"

Giornata di presentazione in casa Milan, con il neo difensore rossonero Koni De Winter che ha parlato in conferenza stampa: arrivato dal Genoa per 20 milioni di euro bonus compresi, il belga si è soffermato tra le altre cose anche sulle motivazioni che lo hanno spinto alla scelta: "È stato tutto velocissimo. Stavo con la mia famiglia, mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto dell'interesse del Milan. Quando una squadra come il Milan ti chiama è davvero difficile dire di no".

Allegri ti ha fatto esordire in Champions: com'è rinato il rapporto tra te e il tecnico?

"Con Allegri ho passato i miei primi momenti tra i professionisti. Fa piacere ritrovarlo. Ruolo? Prima non ero contento perché mi faceva giocare terzino, adesso mi può mettere dove vuole, basta che gioco (ride, ndr)".

Quanto pesa la maglia del Milan? Che obiettivi ti sei messo per questa stagione?

"Molto. È una maglia molto pesante ma è molto bella indossarla. Come obiettivi io mi metto sempre molta pressione, molti obiettivi, ma cerco partita dopo partita di fare bene, mettermi a disposizione di squadre e compagno. Poi penso che tutto viene da sé".

Ti senti arrivato al Milan nel momento giusto?

"Si. Penso di aver fatto tutto passo per passo, e quando guardo indietro c'è sempre la cosa che tutto è arrivato al momento giusto, ed anche questo step è arrivato così".