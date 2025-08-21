Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Milan, De Winter: "Mi adatto sia a 3 che a 4. Inter? Niente di serio"

Milan, De Winter: "Mi adatto sia a 3 che a 4. Inter? Niente di serio"
Oggi alle 16:15Serie A
di Antonello Gioia

Tempo di presentazione per Koni De Winter, nuovo difensore centrale del Milan, arrivato dal Genoa per 20 milioni di euro bonus compresi. Il belga ha parlato in conferenza stampa a Casa Milan. Si riportano di seguito le sue dichiarazioni:

Convocazione con il Belgio, chiamata dal Milan: è un'estate speciale?
"Si: in questa estate ho firmato per il Milan e ho giocato per il mio Paese. Speciale, sì". 

A San Siro ci sei stato da avversario. Come lo percepisci ora che sarà tuo?
"Fino ad adesso penso di aver sempre giocato bene a San Siro. È uno stadio che mi piace tanto, il pubblico, l'ambiente. È davvero bello giocare in questo ambiente e in questo stadio". 

Cosa ti ha convinto a scegliere il Milan?
"È stato tutto velocissimo. Stavo con la mia famiglia, mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto dell'interesse del Milan. Quando una squadra come il Milan ti chiama è davvero difficile dire di no". 

Allegri ti ha fatto esordire in Champions: com'è rinato il rapporto tra te e il tecnico?
"Con Allegri ho passato i miei primi momenti tra i professionisti. Fa piacere ritrovarlo. Ruolo? Prima non ero contento perché mi faceva giocare terzino, adesso mi può mettere dove vuole, basta che gioco (ride, ndr)". 

È corretto dire che il Milan ti ha strappato all'Inter?
"Ho sempre letto delle cose ma da parte mia non c'era mai qualcosa di concreto, di serio". 

L'anno scorso il Milan ha subito tanti gol: in cosa si deve migliorare?
"Non è solo la difesa, è un gioco di squadra. Si difende anche come squadre, lavoriamo su questo. Penso che il mister è molto bravo su questo, quindi stiamo lavorando e vediamo come va".

Quanto pesa la maglia del Milan? Che obiettivi ti sei messo per questa stagione?
"Molto. È una maglia molto pesante ma è molto bella indossarla. Come obiettivi io mi metto sempre molta pressione, molti obiettivi, ma cerco partita dopo partita di fare bene, mettermi a disposizione di squadre e compagno. Poi penso che tutto viene da sé". 

Hai esordito in Champions contro il Chelsea di Loftus-Cheek e Pulisic... Gliene hai parlato?
"Non me lo aspettavo, momento bellissimo per me. Non ho parlato con Loftus e Pulisic. Per me era un momento speciale, ed adesso che me lo hai detto lo dirò anche a loro". 

Cosa ti ha dato Vieira?
"Penso che mister ha dato una base, una struttura che era chiara per tutti. Penso che si vedeva che aiutava molto i giocatori, anche me. Aiutava molto la squadra". 

Cosa ti ha colpito di più di queste prime due settimane al Milan?
"Molto bene. Penso che qua non ti manca nulla, c'è tutto a disposizione. È molto bello da giocatore di sentire che il club faccia tutto per farti star bene. Sono queste le mie prime sensazioni". 

Ti senti arrivato al Milan nel momento giusto?
"Si. Penso di aver fatto tutto passo per passo, e quando guardo indietro c'è sempre la cosa che tutto è arrivato al momento giusto, ed anche questo step è arrivato così". 

In cosa ti vuoi specializzare?? 
"Per me sono un difensore centrale. Poi è ovvio che mi puoi mettere su altri ruoli e lo farò con gran piacere, ma per me sono un centrale e sono specializzato in questo". 

Ti cambia giocare con una difesa a 4 o a 3?
"No, non cambia tanto, perché in tante squadre ho giocato con entrambi i sistemi. Mi sono adattato ad entrambi, e questo non mi dà problemi". 

