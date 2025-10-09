Con Cristiano Ronaldo alla Juve e con Modric al Milan, De Winter: "Luka non si lamenta mai"

Koni De Winter, nuovo difensore del Milan, ha concesso un'intervista a Nieuwsblad Sport parlando anche della convivenza col suo compagno di squadra Luka Modric. Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

Riesce ancora a uscire tranquillo, ora che gioca per il Milan?

"I tifosi italiani sono infuocati negli stadi – mi piace quell’atmosfera aggressiva – ma fuori ti lasciano in pace. L’unico della squadra che scatenerebbe il caos in un ristorante è Luka Modrić. Ma d’altronde… quando sei così incredibilmente forte, è normale".

Ha condiviso lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo alla Juventus. Pensa che Modrić sia ancora più forte?

"È difficile paragonarli: sono giocatori diversi, entrambi straordinari. Ma devo dire che Modrić mi ha davvero impressionato. Prima di tutto per la sua intelligenza calcistica: vede il gioco in modo diverso, più veloce. E poi ha piedi geniali. Anche fuori dal campo è un grande: umile, non si mette mai sopra gli altri, eppure ha un palmarès folle (un Pallone d’Oro e sei Champions League, ndr). E non si lamenta mai, nemmeno quando bisogna correre. Se lui non si lamenta, perché dovrebbe farlo qualcun altro?".