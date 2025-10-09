De Winter: "Mi volevano altre big italiane, ma quando arriva il Milan non ci pensi due volte"

Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista a Nieuwblad Sport direttamente dal ritiro della sua Nazionale. Queste le sue dichiarazioni sul trasferimento in maglia rossonera nonostante i tanti interessamenti di altri club: "Quando arriva il Milan, non ci pensi due volte. Ma è vero, altre grandi squadre italiane si sono informate (anche il Napoli, ndr), così come club inglesi. C’era pure interesse dal Medio Oriente, con offerte molto ricche. Mi hanno pagato 20 milioni? Se si guardano le quotazioni del calciomercato degli ultimi anni, penso che il club rossonero abbia strappato un buon prezzo al Genoa".

Come si sente all'interno delle gerarchie del Milan?

"In questo momento sono un'alternativa ma non ho ancora lo status per avanzare richieste ad Allegri. Sono autocritico con me stesso e ho l'ambizione di diventare titolare, devo essere umile in questo momento e prima o poi arriverà la ricompensa".

Era subito entusiasta della scelta?

"Stiamo parlando del Milan, una delle squadre più grandi d’Europa. Da piccolo guardavo Ronaldinho giocare qui. Non vengo da una famiglia ossessionata dal calcio, non avevamo i canali a pagamento per seguire i campionati stranieri, ma ovviamente vedevo spesso il Milan in Champions League. Quel Milan faceva sognare, con Ronaldinho, Alexandre Pato e David Beckham. Quell’aura è rimasta".