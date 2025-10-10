Ci si aspettava altro, ma alla fine al Milan è arrivato lui. Che usa giudizio nelle parole

La difesa del Milan ha preso nuova linfa con l'arrivo di Massimiliano Allegri: rispetto alla scorsa stagione, quando la fase di non possesso dei rossoneri era fluttuante e spesso in balia della precisione degli avversari, quest'anno c'è tutta altra musica. E pensare che il trio titolare non è mica cambiato: c'erano Tomori, Gabbia e Pavlovic nella passata stagione, ci sono Tomori, Gabbia e Pavlovic in questa.

L'arrivo al Milan

Dal mercato ci si attendeva un rinforzo di qualità e di esperienza, ma la dirigenza ha deciso di puntare su due giovani: il classe 2006 David Odogu e l'ex Genoa Koni De Winter, arrivato dal Genoa per 20 milioni di euro: "Mi hanno pagato 20 milioni? Se si guardano le quotazioni del calciomercato degli ultimi anni - ha dichiarato il belga - penso che il club rossonero abbia strappato un buon prezzo al Genoa. Stiamo parlando del Milan, una delle squadre più grandi d’Europa. Da piccolo guardavo Ronaldinho giocare qui. Non vengo da una famiglia ossessionata dal calcio, non avevamo i canali a pagamento per seguire i campionati stranieri, ma ovviamente vedevo spesso il Milan in Champions League. Quel Milan faceva sognare, con Ronaldinho, Alexandre Pato e David Beckham. Quell’aura è rimasta. Quando arriva il Milan, non ci pensi due volte. Ma è vero, altre grandi squadre italiane si sono informate (anche il Napoli, ndr), così come club inglesi. C’era pure interesse dal Medio Oriente, con offerte molto ricche.”

L'attesa

Ora, Koni attende la sua occasione. Fino ad ora ha giocato un tempo contro il Bologna e da titolare contro il Lecce in Coppa Italia, ma il suo obiettivo è la titolarità: "In questo momento sono un'alternativa ma non ho ancora lo status per avanzare richieste ad Allegri. Sono autocritico con me stesso e ho l'ambizione di diventare titolare, deve essere umile in questo momento e prima o poi arriverà la ricompensa".