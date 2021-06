De Zerbi: "Chi è l'allenatore migliore? In molti dicono quello che vince, io dico Guardiola"

vedi letture

Lunga intervista a Roberto De Zerbi, nuovo allenatore dello Shakhtar, sulle collone di Tuttosport: "In serie A sono tornati Allegri, Mourinho, Sarri e Spalletti. Devo dire che mi spiace privarmi di un così elevato confronto con colleghi dei quali ho il massimo rispetto e una stima assoluta. Stiamo parlando di quattro allenatori da inserire nella categoria dei top, alla quale appartengono pure Gasperini e Pioli. Chi è l'allenatore più bravo? La gente dice che lo sia colui che vince, io non so se è vero però penso che Guardiola rappresenti il non plus ultra. Ha perso la finale di Champions League e si è ritrovato criticato per aver rinunciato al centravanti, per aver scelto di avere un mediano in meno, per avere osato proprio come aveva fatto per un intero campionato, stravinto utilizzando le identiche teorie risultate insufficienti soltanto in quei 90 minuti. Quelle strategie, che per mesi erano state sostenute da cori d’ammirazione, all’improvviso, per una sconfitta, sono diventate argomentazioni per attaccarlo. E, onestamente, a me qualcosa non torna".