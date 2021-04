De Zerbi torna sulla vittoria col Milan: "Sassuolo maturo, successo meritato contro la seconda"

vedi letture

Vigilia di campionato per il Sassuolo, atteso domani dalla sfida contro la Sampdoria, col tecnico neroverde Roberto De Zerbi che in conferenza stampa è tornato però anche sulla vittoria di San Siro contro il Milan: "Questo periodo del Sassuolo è quello dove forse la squadra è più matura, riesce a leggere i momenti della gara. A Milano nel primo tempo abbiamo sofferto un po', abbiamo sofferto la qualità del Milan e dal punto di vista tattico perché ci hanno messo in difficoltà. Ho impiegato troppo tempo a fare delle modifiche e abbiamo sofferto, pur creando occasioni da gol con Boga e Berardi. Dopo è venuto fuori l'aspetto fisico sicuro, perché abbiamo chiuso la partita in crescendo, le conoscenze, lo spirito, e abbiamo vinto con la seconda credo con merito".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Roberto De Zerbi.