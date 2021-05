Del Piero su Juve-Inter: "Sarà una sfida fuoco e fiamme, è un passaggio simbolico..."

vedi letture

"Simbolicamente la gara di oggi è il passaggio di proprietà dello Scudetto. La rivalità Juventus-Inter va oltre la singola partita e Conte vorrà dimostrare che l'Inter sarà allo Stadium per vincere. Sarà fuoco e fiamme". Parole e pensieri di Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus presente negli studi di 'Sky' che ha presentato Juventus-Inter, gara con fischio d'inizio alle ore 18.00.

I giocatori dell'Inter penseranno anche alle conseguenze della eventuale vittoria per la Juventus?

"Non vai in campo pensando di eliminare la Juventus dalla Champions League, ma la vittoria ha delle conseguenze e queste cose che arrivano dall'esterno possono essere uno stimolo in più. Chiaro che i giocatori dell'Inter, che in questi anni hanno subito lo strapotere della Juventus, oggi potrebbero togliersi qualche sassolino dalla scarpa".