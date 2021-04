Dembelé ha deciso di lasciare il Barcellona: la Juve e il Liverpool lo vogliono a zero nel 2022

Arrivano ulteriori conferme rispetto a quanto emerso negli scorsi giorni sulla volontà di Ousmane Dembélé del Barcellona di non rinnovare con la società catalana. Il giocatore francese, arrivato a suon di milioni dal Borussia Dortmund, è in scadenza nell'estate del 2022 e la sensazione è che andrà via a breve dal Barça.

Dembélé, secondo TV3, avrebbe proposte da parte di Juventus e Liverpool per prenderlo a parametro zero tra due estati. Il Barcellona proverà a rinnovargli il contratto, altrimenti non aspetterà la scadenza e proverà a cederlo subito.