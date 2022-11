Di Canio: "Milinkovic può essere il Pogba che alla Juve è mancato. Rabiot? Ora è un gigantone"

Doppio ex di Juventus-Lazio, Paolo Di Canio ha analizzato i temi della partita sulle pagine di Tuttosport. Compreso il futuro Milinkovic-Savic, obiettivo bianconero: "Nel campionato italiano può fare la differenza. Sarebbe il Pogba che è mancato finora, anche se sono convinto che Allegri lo farebbe giocare più avanti. Potenzialmente potrebbe fare la differenza anche alla Juve. Potenzialmente eh, se non fa la partita trotterellando come l'ultima".

Rabiot resta un giraffe per lei?

"Io l'ho sempre criticato, dicendo che giocava da giraffe moscone, adesso è diventato un gigante in poche settimane".