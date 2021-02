Di Francesco sul ritiro pre-Atalanta: "Non lo amo, ma serve a ripristinare la convivialità"

vedi letture

"Non sono un amante dei ritiri, ma penso che in periodo Covid anche questo tipo di soluzione possa essere utile per sostituire i momenti di convivialità che prima si vivevano nel quotidiano. Penso che anche nelle ultime prestazioni si veda qualcosa di diverso rispetto a prima, come ho sentito anche nelle varie analisi giornalistiche in televisione, anche se questo non dipende solo dal ritiro". Mister Eusebio Di Francesco ha commentato così il ritiro con cui il suo Cagliari ha preparato il big match di domani con l'Atalanta.