Di Gregorio già leader, quella frase all'intervallo di Juve-Lazio: "Non esistono cose facili"

Michele Di Gregorio si è calato perfettamente all'interno della mentalità Thiago Motta. Il portiere della Juventus è stato ripreso dalle telecamere di DAZN all'intervallo della partita contro la Lazio, mentre nel tunnel dell'Allianz Stadium incitava i suoi compagni: "Non esistono cose facili ragazzi. Giochiamo insieme, lottiamo su ogni pallone. Ha ragione il mister. Dobbiamo fare gol, dobbiamo dominarli. Forza!".

L'estremo difensore ex Monza si sta alternando con Mattia Perin, che giocherà domani in Champions League per via della squalifica di Di Gregorio, espulso a Lipsia. Il suo ambientamento in bianconero procede nel migliore dei modi. Fino a questo momento ha incassato solamente un gol in campionato e 2 nella competizione europea, blindando la porta anche con interventi decisivi quando serviva.

In carriera il classe '97 vanta una presenza con l'Under 17 dell'Inter, 34 con la Primavera nerazzurra, 32 con il Novara, 35 con il Pordenone, 37 con il Renate, 144 con il Monza e 8 proprio con la Vecchia Signora. In Nazionale ha totalizzato solo un gettone nell'Italia Under 17. Nel suo palmares ci sono solo trofei giovanili: una Supercoppa Italiana Under 17, una Coppa Italia Primavera e uno Scudetto Primavera, oltre al premio individuale di miglior portiere della Serie A 2023-2024.