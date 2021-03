Divertimento, occasioni ma nessun gol fra Liverpool e Lipsia. Reds spreconi, al 45' è 0-0

Bellissimo primo tempo, quello andato in scena alla Puskas Arena fra Liverpool e Lipsia. Nonostante il parziale sia ancora fermo sullo 0-0, la gara ha avuto tanti interessanti spunti di riflessione. Ai punti meglio il Liverpool, che già partiva dal vantaggio per 2-0 dell’andata: i Reds, per larghi tratti del primo tempo, sono padroni del gioco e pericolosi prima col colpo di testa di Diogo Jota, poi con la tripla occasione sul contropiede lanciato da Thiago Alcantara che però Salah (due volte) e Mané non riescono a capitalizzare. Alexander-Arnold è il solito treno sulla destra, Fabinho calamita palloni che sembrano impensabili. Poi, negli ultimi 10-15 minuti, viene maggiormente fuori il Lipsia, pericoloso soprattutto con le conclusioni dal limite di Kampl prima e Forsberg poi. L’ultimo squillo è comunque inglese con Diogo Jota, ma il portoghese in addirittura due occasioni non riesce a far male alla difesa griffata Red Bull. E così l'arbitro Turpin, dopo 2' di recupero, manda le squadre a riposo sullo 0-0.