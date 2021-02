Domani Juventus-Inter, Lukaku torna e sfida Chiellini: atto secondo del duello?

Romelu Lukaku ci sarà di sicuro. Squalificato nella semifinale di andata di Coppa Italia, il centravanti belga dell’Inter sarà in campo domani contro la Juventus: con lui, anche Achraf Hakimi, altro assente illustre a San Siro contro il bianconero. Su questi due ritorni, e sul fatto che Big Rom torni a fare reparto con Lautaro Martinez, coppia da 67 gol in 62 partite disputate insieme con la maglia nerazzurra, sono riposte le principali speranze di Antonio Conte di ribaltare il risultato dell’andata e staccare il pass per la finale.

Ci sarà il duello con Chiellini? Il ritorno del difensore centrale ha cambiato la Juventus: era in campo anche nella sconfitta contro l’Inter, ma proprio in quell’occasione fu uno dei pochi a salvarsi lì dietro, facendo a sportellate con Lukaku. L’atto secondo è probabile domani sera, anche perché nella retroguardia della Juve riposerà quasi sicuramente Bonucci: tornerà titolare De Ligt, in alternativa a Chiello c’è sempre Demiral che morde il freno. L’altro interrogativo per Andrea Pirlo riguarda Paulo Dybala, in questo caso con la speranza che l’argentino possa andare in panchina (improbabile un suo impiego anche a gara in corso). Tornerà Cuadrado dal 1’ rispetto alla gara di campionato contro la Roma.