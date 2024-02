Domani Lecce-Inter, i convocati di D'Aversa: a disposizione anche Baschirotto e Banda

Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce ha reso nota la lista dei 23 convocati per la partita in programma domani alle 18 al Via del Mare contro l'Inter, valida per la 26^ giornata di Serie A. Di seguito l'elenco completo, nel quale figurano anche Baschirotto e Banda:

Portieri: Borbei, Falcone, Samooja.

Difensori: Baschirotto, Esposito, Gallo, Gendrey, Touba, Venuti.

Centrocampisti: Berisha, Blin, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani.

Attaccanti: Almqvist, Banda, Burnete, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone.