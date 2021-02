Dopo il Sassuolo, per lo Spezia c'è il Milan. Italiano: "Speriamo di dare continuità alle vittorie"

"Come succede spesso, lavorare dopo una vittoria (contro il Sassuolo, ndr) è sempre diverso. Il clima è sempre diverso rispetto a quando non si ottengono i risultati". Ha parlato così il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida contro il Milan: "Abbiamo lavorato bene, con grande intensità e abbiamo preparato una partita così difficile in un clima sereno. Speriamo di dare continuità a questa vittoria, sarebbe importantissimo. Sappiamo di affrontare la prima della classe, una squadra in grande condizione, mentale soprattutto perché continua ad esprimersi a grandissimi livelli. Ennesima partita difficile da affrontare con la massima attenzione perché hanno grandissimi giocatori, tante qualità da mettere in campo e quindi dobbiamo affrontarla con la concentrazione al massimo".

