Dortmund ai quarti grazie all'uomo dei record. Haaland decisivo: finisce 2-2, il Papu eliminato

Un primo tempo di sofferenza, poi ci pensa il solito Haaland. Il Borussia Dortmund torna ai quarti di Champions League ed elimina un generoso Siviglia, a cui è pesato come un macigno il 2-3 subito in casa nella sfida di andata. Finisce 2-2, con la doppietta del ventenne prodigio del calcio mondiale e l'inutile "fotocopia" di En-Nesyri.

Sofferenza, ma ci pensa Haaland - Il Siviglia è aggressivo fin dai primi minuti, e non potrebbe essere altrimenti visto il risultato da recuperare. Il lungo assedio degli uomini di Lopetegui, però, non porta alcun risultato: gli andalusi tirano pochissime volte verso la porta di Hitz, senza rendersi particolarmente pericolosi. I gialloneri resistono, si difendono con ordine e alla prima occasione colpiscono. E chi, se non Haaland, può sbloccare la sfida? Il norvegese riceve un cioccolatino da Reus, che deve solo scartare e depositare in fondo al sacco.

Il ventenne dei record - Terzic non vuole correre rischi e ordina ai suoi di essere più aggressivi nella ripresa. Hazard sfiora subito il raddoppio, che poi arriva con il solito Haaland. Ma il VAR ferma tutto, ravvisando un fallo del centravanti su Diego Carlos; Cakir va a rivedere e annulla la rete, notando però anche un precedente intervento irregolare di Koundé sull'ex Salisburgo, che a questo punto va alla battuta dagli undici metri. Bono respinge ma si muove prima, Haaland torna dal dischetto e non sbaglia. Ventesimo gol in Champions in appena quattordici presenze, quarta doppietta consecutiva. Record su record.

La riapre En-Nesyri, non basta il 2-2 - A questo punto la sfida sembra chiusa e la qualifcazione in cassaforte. Lopetegui si gioca le carte Gomez e de Jong e proprio i due confezionano l'azione che porta al rigore trasformato da En-Nesyri. Buono l'impatto del Papu, a differenza della prestazione incolore del Sanchez-Pizjuan. Gli spagnoli prendono coraggio e provano a segnare per giocarsi tutto negli ultimi minuti, ma trovano il 2-2 solo al 95', ancora con En-Nesyri. Il mischione finale fa tremare Terzic, alla fine è gioia giallonera.