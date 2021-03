Dove giocherà il prossimo anno Erling Haaland? Per i lettori di TMW Juve favorita: il risultato

Dove giocherà il prossimo anno Erling Haaland? E' il sondaggio che vi abbiamo lanciato nell'ultima settimana a cui sono arrivate oltre 1800 risposte. La maggioranza relativa dei voti dei nostri lettori è andata alla Juventus, che ha raccolto il 22.43% delle preferenze. Poi votate più o meno in egual misura il trasferimento al Real Madrid e la permanenza al Borussia Dortmund per un'altra stagione. Ecco il risultato.

Risultati sondaggio (voti totali 1841)

Ancora una stagione al Borussia Dortmund 18,14%

In Premier League, nel nuovo Chelsea di Thomas Tuchel 5,65%

In Liga, sarà il nuovo centravanti del Real Madrid 18,14%

In Serie A, questa volta la Juventus farà di tutto per acquistarlo 22,43%

In Premier League, sarà l'erede di Aguero nel City di Guardiola 13,31%

In Ligue 1, il PSG si 'regalerà' anche il bomber norvegese 1,47%

In Liga, sarà l'acquisto copertina del nuovo Barcellona 4,56%

In Premier League, diventerà il nuovo 9 del Manchester United 6,08%

In Bundesliga, prenderà il posto di Lewandowski al Bayern 6,03%

In Premier League, è il bomber che vuole Klopp per il Liverpool 4,18%