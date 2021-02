Dybala ancora out col Crotone. L'apporto in stagione è stato praticamente nullo: i numeri

vedi letture

Il rendimento in questa stagione di Paulo Dybala alla Juventus? Praticamente nullo. Di seguito tutti i numeri della Joya in questa stagione, in tutte le competizioni, rilevati da TMW Solo 3 gol, solo 5 volte per 90', solo 10 dall'inizio. E stasera col Crotone è ancora out.

SERIE A

Partite giocate dalla Juventus: 22

Partite giocate da Dybala: 11

Partite giocate dal 1': 8

Partite giocate da subentrato: 3

Partite giocate per 90' 4

Gol segnati: 2

Assist: 1

CHAMPIONS LEAGUE

Partite giocate dalla Juventus: 7

Partite giocate da Dybala: 5

Partite giocate dal 1': 2

Partite giocate da subentrato: 3

Partite giocate per 90': 1

Gol segnati: 1

Assist: 0

COPPA ITALIA

Partite giocate dalla Juventus: 4

Partite giocate da Dybala: 0

SUPERCOPPA ITALIANA

Partite giocate dalla Juventus: 1

Partite giocate da Dybala: 0