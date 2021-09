Dzeko ricorda la Roma: "Spalletti fra i migliori allenatori, mi ha aiutato tanto con i movimenti"

Intervistato da Amazon Prime Video in vista della sfida di questa sera con il Real Madrid, l'attaccante dell'Inter Edin Dzeko ricorda anche il suo passato in giallorosso: "Roma è una piazza molto difficile, Spalletti è uno dei migliori allenatore che io abbia mai avuto. Al primo giorno, al termine dell'allenamento, mi ha fatto vedere le mie partite al City dicendomi quali movimenti non andavano bene. Abbiamo lavorato tanto sui movimenti, questo mi ha aiutato ad essere capocannoniere".

Dzeko ricorda la gara con la Roma

"Il pensiero comune era quello di provarci, anche se ci domandavamo come fosse possibile fare tre gol al Barça dopo aver perso 4-1. Ci siamo detti che avremmo dovuto provarci perché i tifosi erano con noi. Il primo gol ha cambiato tutto, perché è arrivato molto presto".