Edema per Criscito, lesione per Biraschi. Il report medico del Genoa sugli infortunati

Seduta pomeridiana per il Genoa, in vista del prossimo impegno di campionato,contro il Sassuolo, in programma domenica al Ferraris alle 12.30. Allenamenti individuali per tutta la rosa a disposizione dell’allenatore Davide Ballardini e del suo staff, mentre gli esami strumentali - riporta il sito ufficiale del club - hanno permesso di avere il quadro completo dei problemi fisici accusati nei giorni scorsi da Mimmo Criscito e Davide Biraschi. Per Criscito nessuna lesione, ma è stato evidenziato un edema del soleo. Per Biraschi, invece, si tratta di una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas.