El Sha torna, Dzeko resta: tutti gli affari della Roma nel mercato invernale

Un Faraone e uno yankee. Il mercato della Roma in entrata ha vissuto giorni intensi e necessità soddisfatte non proprio all’ultimo giorno, ma quasi. Dopo un lungo tira e molla, e una trattativa tutt’altro che semplice, è tornato nella Capitale Stephan El Shaarawy, libero dopo la fine dell’esperienza con lo Shanghai Shenhua e pronto a tornare in giallorosso per conquistare l’Europeo. Sorpasso alla Juve sulla fascia difensiva: Bryan Reynolds sembrava infatti destinato al bianconero, via Benevento. Dopo aver sondato diversi profili in quel ruolo, e aver quasi chiuso per Montiel, la Roma dei Friedkin, direttamente protagonisti in questo affare, ha accelerato e chiuso con Dallas per il terzino statunitense.

Dzeko resta. È stato anche il mercato di quel che sarebbe potuto essere e non è successo. Per l’ennesima volta, la Roma e il suo capitano sono stati in procinto di dirsi addio. Il derby perso e la figuraccia in Coppa Italia contro lo Spezia hanno riacceso il malumore tra il bosniaco e Paulo Fonseca, portando la società e le parti a valutare il da farsi. La possibilità più concreta, uno scambio con l’Inter e Alexis Sanchez diretto nell’Urbe. Affare non concretizzato, e a detta di alcuni protagonisti più legato all’intraprendenza degli agenti che a una reale possibilità di andare in porto. Sta di fatto che ora Dzeko resta alla Roma, ma il caso è tutt’altro che chiuso.

Le operazioni in entrata

Bryan Reynolds (D) (Dallas) DEF

Stephan El Shaarawy (A) (Shanghai Shenhua) SVI

Le operazioni in uscita

Luca Chierico (Genoa) DEF

Lorenzo Valeau (C) (Fano AJ) PRE