Elkjaer su Eriksen: "L'Inter ci ha messo troppo per capirlo. Ora costruiscano intorno a lui"

vedi letture

Preben Elkjaer, ex campione dell'Hellas Verona, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare del connazionale Eriksen e della sua esperienza all'Inter: "È incredibile come non sia stato capito per così tanto tempo, sono rimasto stupito. Un anno è troppo per un giocatore del suo livello ma sono fiero di lui perché ha lottato e vinto. Pensavamo che sarebbe stato ceduto ma l'Inter fa bene a costruire intorno a lui. Non mi piace tanto come giocano i nerazzurri, sono troppo difensivi e le grandi devono attaccare".