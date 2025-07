Emerson Royal va al Flamengo per convincere Ancelotti. E sbloccare Wesley alla Roma

Nella notte il terzino brasiliano Wesley Vinícius França Lima ha segnato quello che è probabilmente il suo ultimo gol con la maglia del Flamengo. All'86esimo del match contro il Red Bull Bragantino, il calciatore classe 2003 ha realizzato la rete del definitivo 2-1 con una conclusione rasoterra di destro, un diagonale un po' ciabattato che però è bastato per avere la meglio della squadra. Soprattutto per mostrare per l'ultima volta la maglia a quelli che, tra pochi giorni, saranno i suoi ex tifosi.

Già, perché Wesley ha da tempo l'accordo con la Roma e aspetta solo il via libera dalla sua attuale società per imbarcarsi destinazione Fiumicino. Pur di chiudere l'accordo la società capitolina ha messo sul piatto un'offerta molto importante, ha rilanciato fino a 25 milioni di euro più cinque di bonus. Wesley è una espressa richiesta di Gasperini, allenatore che già un anno fa ne aveva fatto richiesta all'Atalanta. L'accordo tra le due società dopo l'ultimo rilancio è stato raggiunto e ormai è solo questione di tempo per arrivare alla fumata bianca dato che pure l'ultimo tassello - ovvero la ricerca di un sostituto da parte del Flamengo - sembra esser stato sistemato.

A raccogliere l'eredità di Wesley al Flamengo sarà quasi certamente l'attuale terzino destro del Milan Emerson Royal. Fino a ieri a un passo dal Besiktas, l'ex calciatore del Tottenham ha rifiutato un ingaggio doppio in Turchia perché pronto a sposare la causa del mengão, società che lo acquisterà con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Cresciuto nel Ponte Preta e poi sbarcato in Europa dopo una stagione all'Atletico Mineiro, Emerson Royal ha deciso di tornare a casa sei anni dopo il suo sbarco in Europa. Ha preso questa decisione per provare a riconquistare quella nazionale persa ormai da un paio d'anni: la sua ultima partita con la casacca della Selecao è datata novembre 2023, contro l'Argentina. Poi più nulla a causa di un paio di stagioni decisamente lontane dagli standard che ci si aspetta da un calciatore che ha vestito anche la maglia del Barcellona. Che un anno fa il Milan acquistò dal Tottenham per 15 milioni di euro dopo una lunghissima trattativa, salvo poi scaricarlo già dopo pochi mesi per scarso rendimento.

A 26 anni Emerson Royal ha però ancora tempo e qualità per ripartire e da qui la decisione di tornare a casa, in Brasile. L'ha fatto agli albori di una stagione tutt'altro che banale dato che il prossimo giugno in calendario c'è la Coppa del Mondo in Nord America e il suo obiettivo è convincere Carlo Ancelotti a inserirlo nella lista dei convocati.