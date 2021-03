"Emozione Italia, mai contattato dal Brasile". Rivedi le parole di Toloi dalla Nazionale

Prima convocazione in azzurro e prime parole da giocatore della Nazionale per Rafael Toloi, protagonista in conferenza stampa al martedì dopo il giro di tamponi svolto dal gruppo squadra in vista della partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 contro Irlanda del Nord, in programma giovedì 25 marzo: "Per me essere qui è un'emozione enorme, è un sogno - ha esordito Toloi in conferenza stampa -, i miei avi sono del Trentino e la mia nazionalità italiana non è nuova, l'ho avuta ancora prima di arrivare qui ma negli ultimi due mesi ho avuto il benestare da parte della FIFA per giocare in 'azzurro. Il Brasile? Non mi ha mai contattato. Quando ho saputo che l'Italia voleva convocarmi, ho detto subito di sì e tutta la mia famiglia ne è stata contenta".

