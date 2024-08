Ufficiale Empoli, Ciccio Caputo dice addio agli azzurri: risoluzione consensuale del contratto

Adesso è ufficiale: l'avventura di Francesco Caputo all'Empoli è giunta al capolinea. Ad annunciarlo è stato il club azzurro con un comunicato, nel quale è stata resa nota la risoluzione consensuale del contratto: "Empoli Football Club comunica di aver trovato in data odierna l'accordo con Francesco Caputo per la risoluzione consensuale del contratto. A Ciccio vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni e il più grande augurio per il futuro".