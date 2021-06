Empoli, Parisi non si muove. All'interesse del Cagliari verrà risposto 'no grazie'

Il Cagliari vorrebbe ripartire da una squadra fatta di giovani talenti e per questo il ds rossoblù, Capozzucca, starebbe stilando una lista di nomi da presentare alla proprietà, nella quale è presente anche Fabiano Parisi. Secondo PianetaEmpoli.it tuttavia si tratta di un obiettivo difficile da raggiungere soprattutto per una motivazione: Parisi non si muoverà da Empoli nella prossima stagione sportiva, con il presidente Corsi che vuole puntare forte sul suo talento per aiutare la squadra a raggiungere la salvezza.