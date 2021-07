Enrico Mantovani 'avverte' Ferrero: "Acquistare la Samp un sogno per Vialli. E i suoi sogni si avverano"

Enrico Mantovani, figlio del grande presidente della Sampdoria Paolo, ha parlato anche del sogno di Vialli di diventare presidente del club più importante della sua vita: "Ferrero non entusiasma i tifosi. Ma ha avuto risultati più che validi, difficile fare quello che fece Paolo Mantovani. Non so cosa possa succedere. Ma so che il sogno nel cassetto è quello. Siccome la mia stima per Luca è talmente esagerata vi dico che è difficile che lui abbia un obiettivo che non è in grado di raggiungere. So che per Luca acquistare la Sampdoria è un sogno. E so che i sogni di Luca spesso si avverano", le sue parole a Tuttosport.