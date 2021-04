Entrate commisurate alle uscite e rosa più giovane. I due focus di mercato su cui lavorerà l'Inter

vedi letture

Domani Steven Zhang sarà a Milano, sette mesi dopo l'ultima volta. E dopo la festa scudetto - 2 o 8 maggio? - sarà tempo di programmare la prossima estate dell'Inter. Il presidente ha voglia di garantire continuità alle ambizioni del club, anche con un occhio ai conti. Si lavorerà sulla falsariga di quanto già avvenuto nella scorsa sessione di mercato estiva. Con due focus chiari: le entrate dovranno essere commisurate alle uscite, inutile immaginare acquisti pesanti senza che dal mercato in uscita - compresi i prestiti in giro per l’Europa - arrivino soldi freschi. E anche il monte ingaggi dovrà se possibile essere abbassato. Per quanto, in questo senso, un assist arriva dal decreto crescita, che taglia di circa 30 milioni il costo del lavoro attuale.

Più giovani - Per favorire il contenimento degli ingaggi, l’Inter proverà a battere la strada del ringiovanimento della rosa. Eccezion fatta per Handanovic, l’Inter ha un’età media bassa nei titolari, che però cresce parecchio con le seconde linee. È qui che andrà invertita la rotta.La strada ideale è quella di inserire giovani dietro ai titolari, al posto di giocatori che poco hanno giocato e inciso lungo questa stagione.