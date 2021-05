esclusiva Bia: "Inter, Scudetto sia punto di partenza per vincere ancora, anche in Europa"

"E 'uno Scudetto che rappresenta tanto per l'Inter. conta per la storia perché arriva dopo tanti anni di dominio della Juve. Ora l'Inter tornata ad essere padrona del campionato". Parla così a Tuttomercatoweb.com Giovanni Bia, agente ed ex difensore nerazzurro. "L'augurio è che sia un punto di partenza per vincere ancora tanto in Italia e in Europa. Era importante ricominciare a vincere, poi se ti riabitui è più semplice".

Quando si è avuta la svolta?

"Sarebbe facile dire una gara, in realtà mi soffermo sulla costanza di prestazioni e di risultati. Quasi mai ci sono stati periodi bui. La continuità è stata la forza Inter, aiutata anche dalle mancanze di certe altre squadre. Ma restano i meriti dei nerazzurri".

Il giocatore decisivo?

"Lukaku. Sposta gli equilibri in modo determinante. E' stato pagato 80 milioni di euro e si è rivelato decisivo. Senza il belga la squadra è diversa, si basano su lui che è fondamentale".

L'impronta di Conte?

"E' chiara. Ha modificato il suo modo di giocare rispetto ai primi anni ad Arezzo quando faceva una sorta di 4-2-4. Adesso è passato ad un 3-5-2 abbastanza difensivo ma anche con Herrera la squadra era difensiva. L'importante è vincere, non come vincere. La squadra è solida, tosta, difficile da affrontare".

E per la Champions cosa serve?

"L'abitudine a giocare certe partite da dentro o fuori, in cui sono decisivi gli episodi. Servono giocatori abituati a giocare a certi livelli. Questa squadra comunque è forte e competitiva in Europa. Molto competitiva. E' difficile trovare un reparto dove possa esser migliorata, forse serve un vice Lukaku. ci vorrebbero giocatori ancora più forti di quelli che hanno. E' difficilmente migliorabile".