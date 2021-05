esclusiva Bolchi: "Burgnich amico e persona tutta d'un pezzo. Poche parole e tanti fatti"

Nel corso del TMW News è intervenuto Bruno Bolchi per ricordare la figura di Tarcisio Burgnich, suo compagno ai tempi dell'Inter: "Eravamo ragazzi, siamo cresciuti insieme come uomini e calciatori. Era una persona eccezionale, un friulano doc tutto d'un pezzo, serio, onesto. Come calciatore ai tempi c'erano le marcature a uomo e per i suoi avversari era sempre dura. E' stato uno dei migliori difensori, aveva una capacità di concentrazione eccezionale sul suo avversario. Poche parole e molti fatti".

