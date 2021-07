esclusiva Bongiorni: "Bastoni il futuro Chiellini. Locatelli? Favini me lo aveva detto"

Antonio Bongiorni, grande talent scout (ha scoperto tra gli altri Pazzini e Bonaventura) parla a Tuttomercatoweb.com della Nazionale e non solo: "Penso che per gli azzurri possa essere la volta buona, ma potrà incidere molto la direzione arbitrale, vedi il rigore molto dubbio dato ieri agli inglesi. In questa Nazionale sono legato a Bastoni che conosco da bambino: l'ho visto crescere, era timido ma poi ha acquisito grande personalità e sarà uno dei difensori più forti al mondo. Diventerà un po' come Chiellini. Ha forza, sa marcare, sa giocare, ha velocità. Locatelli? Mi ricordo quando decise di lasciare l'Atalanta per andare al Milan. Favini mi disse: 'Sarà uno dei più grandi centrocampisti del futuro".

