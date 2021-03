esclusiva Calcio e due ruote, Tavano: "Gyomber da A e Di Giannantonio... Da Moto GP"

La storia di Diego Tavano, numero uno dell'agenzia BSM, è quella dell'amore di una vita e di una passione nata strada facendo e che poi l'ha travolto. Calcio e Motociclismo, raccontati per Tuttomercatoweb.com, partendo da due storie di due dei suoi assisti che stanno facendo bene in questa stagione.

Partiamo da Norbert Gyomber della Salernitana, uno dei perni del club.

"Sono contento, è un giocatore di categoria superiore. A Salerno o in altro modo, si meriterà la categoria. Ora vuole giocarsi le carte per rientrare in Nazionale: ha fatto meglio degli ultimi due anni ed è un paradosso che non ci sia, per adesso, tra i convocati. In ogni caso, credo che questa stagione stia sancendo definitivamente la sua crescita".

A Cittadella brillano le gare, e i guantoni, di Kastrati.

"Veniva da una stagione travagliata col Trapani viste anche le vicissitudini del club. Però il valore del ragazzo non è mai stato in discussione, si sta prendendo quel che si merita. Sta dimostrando di fare sempre bene, ha fatto diversi clean sheet: gioca in una squadra organizzata, che è diventata una realtà, ma sta contribuendo in modo importante alla stagione".

Scadenza 2022: resterà?

"Deciderà il direttore Marchetti, noi siamo sereni. Se qualcuno si accorgerà di lui vedremo, ma è in un club che sa valorizzare i giocatori e siamo felici del progetto".

Da De Maio in poi, nel portfolio della sua agenzia ci sono giocatori già affermati oltre a giovani di belle speranze. Ci dice una scommessa?

"Dico Amr Warda del PAOK Salonicco. Potrebbe essere un acquisto per la prossima Serie A: è eclettico, ha doti tecniche, atletiche. E' nazionale egiziano, può essere una bella sorpresa. E' il partner di Salah in attacco".

Non solo calcio: è il manager di Fabio Di Giannantonio, pilota di Moto 2, tra gli astri nascenti del motorsport italiano.

"Il lavoro del manager è un lavoro trasversale. Se hai queste capacità è giusto esprimerle in più discipline e visto che con la deregulation, nella nostra categoria, c'è stata confusione, la concorrenza è aumentata e non poco. Ora le cose stanno migliorando ma perché non allargare gli orizzonti?"

Come è nato il rapporto con Diggia?

"Casualmente, da un amico che mi ha allenato nel calcio a 5. C'era la possibilità di avere un ragazzo, non avevo capito la forza dell'atleta ma poi è nato subito l'idillio. Io lavoro molto sull'empatia coi miei ragazzi, cerco sempre il confronto. E' un rapporto speciale, quando ho iniziato a seguirlo dalle prime gare ho visto un mondo magico, coinvolgente, difficile da descrivere".

Cosa l'ha conquistata del mondo dei motori?

"C'è una serietà nell'ambiente che nel calcio forse manca. Mi ha entusiasmato e ho continuato a seguirlo sempre di più, sviluppando poi anche rapporti nel circus. Dopo due anni e mezzo, posso dire di essere orgogliosamente nell'ambiente. Credo ci sia compatibilità nei due sport: la gestione di un calciatore e di un pilota è sotto certi aspetti simile. Il pilota ti chiede di più dal punto di vista prettamente umano e questo aspetto mi piace: dagli atleti cerco questo, sta andando avanti alla grande. Con Fabio siamo stati vice campioni del Mondo, Rookie of the Year, e ora due anni di contratto che ci porteranno in Moto GP".

Nel team di Fausto Gresini, uno dei grandi nomi del motociclismo italiano, scomparso nelle scorse settimane.

"Di lui avrò sempre un grande ricordo. E' uno di quelli che mi ha dato qualcosa per crescere in questo ambiente: mi ha trasmesso un messaggio importante, quello di crederci, di non mollare: ha voluto Fabio con tutte le sue forze. Mi mancherà questo trasporto umano, gli dobbiamo qualcosa di importante e vogliamo onorarlo".